Бюджет 3000 5 страниц Кроссбраузерно во всех современных браузерах Верстка должна выдерживать изменения картинок по размеру, ничего не должно плыть даже если заливать гигантские картинки. Меню - ...
Ряд работ по html-шаблону
Нужно выполнить ряд работ по доработке html-шаблона.
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