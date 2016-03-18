Верстка LP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок196 просмотров

Требуется верстка LP 

Адаптивно, кроссбраузерно. 

Пару параллакс эффектов. 

Макет кандидатам.

Бюджет 5000р.

9 лет назад
NginX
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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