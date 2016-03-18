1. Верстальщик криво сверстал кнопки http://pix.my/3EkFjtkF По коду: Зайти в личный кабинет и Получить деньги Получить деньги online ссылки в таком виде конечно же не срабатывают. Нужен верный формат ...
Создать шаблон письма в Сенд пульс!
Создать шаблон письма для сайта: ножи-русич.рф в Сенд пульс! Обязателен опыт работы, время ограничено завтра до обеда. Бюджет 1000 руб.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Привет друзья. Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог. Нужна адаптивная верстка, так как блог будет еще и в мобильной версии. Макет уже готов и ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищем верстальщика для imbahase.com Фентези механики в новом формате по киберспорту. Проект написан на RubyOnRails Необходимые навыки: Coffee Script SLIM / SASS Bootstrap jQuery ...HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Необходима верстка с последующим сопровождением по стилям и шаблону. Оплата постфактум.HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сверстать макет для сайта. Задумка такая, главная страница - это landingpage с информацией о продуктах, о нас, небольшое портфолио, отзывы. + дополнительные страницы, в том же стиле, что и главная, естественно, но ...Завершен9 лет назад
- $10
Нужно сверстать простой лендинг, 10 блоков, но они очень маленькие. Формы обратной связи нет. Есть только слайдер отзывов. Бюджет 700р.Завершен9 лет назад
Мы сами занимаемся и версткой, и разработкой сайтов, но иногда не все успеваем своими силами и отдаем на фриланс. Сейчас срочно ищем подрядчика на такой проект: Десктоп: https://projects.invisionapp.com/share/QJ6HSAGXK#/screens Мобайл: https://projects.invisionapp.com/share/RZ6HSDHDX#/screens Нужно ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется адаптивная верстка 1 страницы LP 11 экранов, легкий информационный дизайн Бюджет 1500 р., срок до завтрашнего вечера. Уважаемые фрилансеры, если вас не устраивает бюджет, или вы не уверены что ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Необходимо переделать верстку трех страниц сайта (сделать валидной): http://d-ok.ru/ http://d-ok.ru/ceny-na-okna/ceny-na-okna/ http://d-ok.ru/produkciya/plastikovye-okna/okna-rehau/okna-rehau-blitz-60/ плюс еще один макетЗавершен9 лет назад