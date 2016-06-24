Переделать верстку сайта

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок173 просмотра

Необходимо переделать верстку трех страниц сайта (сделать валидной):

http://d-ok.ru/

http://d-ok.ru/ceny-na-okna/ceny-na-okna/

http://d-ok.ru/produkciya/plastikovye-okna/okna-rehau/okna-rehau-blitz-60/

плюс еще один макет

9 лет назад
efriend1984
Иван 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

apt3m
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Все было сделано качественно, не отказался внести некоторые доработки, которые возникли по ходу выполнения проекта
.

Заявки фрилансеров

apt3m
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

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