Экспресс-верстка небольшого шаблона

Сверстать нужно максимально оперативно.

http://pix.my/kn9iJbLk - шаблончик страницы

Из особенностей реализации верстки:

1. Фон сайта черный, сайт посередине отображаем - специально для этого и сделали переход слева и справа в черный цвет. Если экран большой, то внизу под рукой уже резко черный фон начинается

2. Рука внизу верстается отдельным дивом, там у нас 3 варианта разных рук будет)

3. Email и кнопку ОК - добавляем в form и делаем js-валидатор на корректный e-mail. Если не верно указан емейл - выделяется блок красным, без перезагрузки страницы.

4. На кнопке НАЧАТЬ РАБОТАТЬ у нас ховер синего цвета вместо зеленого.