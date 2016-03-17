Доработки шаблона на Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка150 просмотров

Здравствуйте!

Задание для верстальщика хорошо знающий функции вордпресса иимеющий планшет с разрешением экрана 1024x600 на андроид 4 а так же смартфон

(любой) сервисы кроссбраузерности иногда не то что надо показывают.

 

Итак, в чем суть. Надо доработать новый шаблон и перенестикое что со старого.

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Поехали:

Вот сам блог http://clip2net.com/s/3vHvYJ2

 

Что нужно сделать:

1. Переверстать кроссбраузерно шапку и добавить адаптивноеменю http://clip2net.com/s/3vJ39Ey меню надо сделать так чтобы при исчезновении

садбара оно кодом переходило в выпадающее адаптивное меню

http://clip2net.com/s/3vJ6pke не создавая дублированного html (чтобы было или в

выпадающем или в сайдбаре html кодом!)

2. Сделать рабочий поиск http://clip2net.com/s/3vJ3oWS приклике должен открываться инпут

3. Подключить вывод комментов на главнойhttp://clip2net.com/s/3vJ3LCc

4. Сделать пагинацию рабочей http://clip2net.com/s/3vJ3Xbq

5. В шаблоне поста натянуть комментарии и форму добавленияhttp://clip2net.com/s/3vJ48Lr

6. Сделать как в старом шаблоне "читайте также"http://clip2net.com/s/3vJ4oTS

7. В рубрике подключить пагинацию и выровнять картинкиhttp://clip2net.com/s/3vJ4O8C

 

Вопросы задавайте здесь!

 

По срокам надо сегодня к вечеру сделать.

Всем заранее спасибо!

 

AndroidHTMLWordPress
9 лет назад
linege
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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