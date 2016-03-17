Сверстать и натянуть на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок209 просмотров

Необходимо сделать верстку и натянуть на joomla дизайн сайта. Дизайн во вложении. Цена и сроки?

Joomla
9 лет назад
seo_ru
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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