Исправить верстку на странице: http://stapico.ru/accounts/popular 1. Открытие фото в попап во всех браузерах 2. При перелистывании фото длина страницы увеличивается. Т.е. при просмотре четвертого фото страница становится в два раза длинее. ...
Сверстать и натянуть на joomla
Необходимо сделать верстку и натянуть на joomla дизайн сайта. Дизайн во вложении. Цена и сроки?
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