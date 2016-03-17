Верстка моб версии

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок100 просмотров

1. Мобильная версия 

2. Сайт http://topknives.ru  после редизайна http://test3.marinara.ru 

3. Без потери контента. 

9 лет назад
maverikk
Евгений 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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