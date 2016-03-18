Нужно сверстать простой лендинг, 10 блоков, но они очень маленькие. Формы обратной связи нет. Есть только слайдер отзывов. Бюджет 700р.
Верстка и интеграция с Wordpress (Сайт Мистер)
Мы сами занимаемся и версткой, и разработкой сайтов, но иногда не все успеваем своими силами и отдаем на фриланс.
Сейчас срочно ищем подрядчика на такой проект:
Десктоп: https://projects.invisionapp.com/share/QJ6HSAGXK#/screens
Мобайл: https://projects.invisionapp.com/share/RZ6HSDHDX#/screens
Нужно сверстать (pixel-perfect) и интегрировать в ВП.
Требования к стандартам верстки и кросс-браузерности будут предоставлены выбраному подрядчику.
Заявки фрилансеров
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