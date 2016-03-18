Верстка и интеграция с Wordpress (Сайт Мистер)

Мы сами занимаемся и версткой, и разработкой сайтов, но иногда не все успеваем своими силами и отдаем на фриланс.

Сейчас срочно ищем подрядчика на такой проект:

Десктоп: https://projects.invisionapp.com/share/QJ6HSAGXK#/screens

Мобайл: https://projects.invisionapp.com/share/RZ6HSDHDX#/screens

Нужно сверстать (pixel-perfect) и интегрировать в ВП.

Требования к стандартам верстки и кросс-браузерности будут предоставлены выбраному подрядчику.