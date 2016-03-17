Необходимо переделать верстку трех страниц сайта (сделать валидной): http://d-ok.ru/ http://d-ok.ru/ceny-na-okna/ceny-na-okna/ http://d-ok.ru/produkciya/plastikovye-okna/okna-rehau/okna-rehau-blitz-60/ плюс еще один макет
Верстка LP
Требуется адаптивная верстка 1 страницы LP
11 экранов, легкий информационный дизайн
Бюджет 1500 р., срок до завтрашнего вечера.
Уважаемые фрилансеры, если вас не устраивает бюджет, или вы не уверены что успеете, давайте не будем тратить врем друг друга.
Заявки фрилансеров
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