Верстка LP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок222 просмотра

Требуется адаптивная верстка 1 страницы LP

11 экранов, легкий информационный дизайн

Бюджет 1500 р., срок до завтрашнего вечера.

Уважаемые фрилансеры, если вас не устраивает бюджет, или вы не уверены что успеете, давайте не будем тратить врем друг друга.

9 лет назад
NginX
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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