Правки+ небольшое дополнение в шаблон

1. Верстальщик криво сверстал кнопки http://pix.my/3EkFjtkF По коду:

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ссылки в таком виде конечно же не срабатывают. Нужен верный формат и изменить стили под это:

Зайти в личный кабинет и Получить деньгиПолучить деньги online

2. Добавляем 2 ссылки по сайту с пунктирным подчеркиванием вместо обычного http://pix.my/VOCcH9yV

3. По нажатию на эти ссылки из п.2 будет появляться поп-ап окно одно и тоже с затемнением фона и с крестиком закрытия. http://pix.my/HQN479cs Сайт у нас адаптивный, так что и этот блок должен сжиматься до минимального рзрешения. Откуда взять коды/стили/js я дам.