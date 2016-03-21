Нужно сверстать простой лендинг, 10 блоков, но они очень маленькие. Формы обратной связи нет. Есть только слайдер отзывов. Бюджет 700р.
Верстка макета
Необходимо сверстать макет для сайта.
Задумка такая, главная страница - это landingpage с информацией о продуктах, о нас, небольшое портфолио, отзывы.
+ дополнительные страницы, в том же стиле, что и главная, естественно, но уже не landing: полноценное портфолио с разделами, страница на нашими услугами.
Более подробно могу описать в лс и показать примеры
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