Верстка макета

Необходимо сверстать макет для сайта.

Задумка такая, главная страница - это landingpage с информацией о продуктах, о нас, небольшое портфолио, отзывы.

+ дополнительные страницы, в том же стиле, что и главная, естественно, но уже не landing: полноценное портфолио с разделами, страница на нашими услугами.

Более подробно могу описать в лс и показать примеры