Cверстать готовый дизайн одностраничника и натянуть на вордпресс

$102
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок274 просмотра

Необходимо сверстать и наятнуть на вордпресс лендинг пейдж + страницу новостей + страницу одной новости

Дизайн скину в личку, ничего экстраординарного. Срок 3-4 дня

Оплата по факту либо БС. 

WordPress
9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
19 часов назад

Выбранный исполнитель

AlexNegodiaev
Александр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$90
5 дней
Отличный верстальщик. Качественная верстка, все четко и в срок.
Надёжный заказчик. Грамотная постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

AlexNegodiaev
Александр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется продвинутый специалист в Python (Twisted).

    Требуется адаптировать имеющуюся Open Source разработку (http://entangled.sourceforge.net) для нового проекта коммуникационного сервиса. Желателен опыт разработчика в области децентрализованных сетей (I2P, BitTorrent, P2P- сервисы). Наличие разработок на Python - обязательно.

    Python
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правки+ небольшое дополнение в шаблон

    1. Верстальщик криво сверстал кнопки http://pix.my/3EkFjtkF По коду: Зайти в личный кабинет и Получить деньги  Получить деньги online ссылки в таком виде конечно же не срабатывают. Нужен верный формат ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка для блога

    Привет друзья.  Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог.  Нужна адаптивная верстка, так как блог будет еще и в мобильной версии.  Макет уже готов и ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка imbahase.com

    Ищем верстальщика для imbahase.com Фентези механики в новом формате по киберспорту. Проект написан на RubyOnRails Необходимые навыки: Coffee Script SLIM / SASS Bootstrap jQuery ...

    BootstrapjQuerySASSSketch
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка макета

    Необходимо сверстать макет для сайта. Задумка такая, главная страница - это landingpage с информацией о продуктах, о нас, небольшое портфолио, отзывы. + дополнительные страницы, в том же стиле, что и главная, естественно, но ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка лендинга

    $10

    Нужно сверстать простой лендинг, 10 блоков, но они очень маленькие. Формы обратной связи нет. Есть только слайдер отзывов. Бюджет 700р.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка и интеграция с Wordpress (Сайт Мистер)

    Мы сами занимаемся и версткой, и разработкой сайтов, но иногда не все успеваем своими силами и отдаем на фриланс. Сейчас срочно ищем подрядчика на такой проект: Десктоп: https://projects.invisionapp.com/share/QJ6HSAGXK#/screens Мобайл: https://projects.invisionapp.com/share/RZ6HSDHDX#/screens Нужно ...

    WordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка LP

    Требуется адаптивная верстка 1 страницы LP 11 экранов, легкий информационный дизайн Бюджет 1500 р., срок до завтрашнего вечера. Уважаемые фрилансеры, если вас не устраивает бюджет, или вы не уверены что ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад