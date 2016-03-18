Требуется продвинутый специалист в Python (Twisted).

Мы сами занимаемся и версткой, и разработкой сайтов, но иногда не все успеваем своими силами и отдаем на фриланс. Сейчас срочно ищем подрядчика на такой проект: Десктоп: https://projects.invisionapp.com/share/QJ6HSAGXK#/screens Мобайл: https://projects.invisionapp.com/share/RZ6HSDHDX#/screens Нужно ...