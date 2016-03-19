Необходимо переверстать или сверстать заново, не большой LP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок251 просмотр

Здравствуйте.

Имеется уже свёрстанный лэндинг-шаблон, в котором утверждены только эффекты + примерная схема сайта по которому рисовался

Вопросы в ЛС.

Оплата WM или КИВИ, возможна СБР. 

BL: 125. 

На сайте более 8 лет. 

9 лет назад
bugdenes
Вадим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать макеты сайта, срок 3 дня

    $50

    Бюджет 3000 5 страниц Кроссбраузерно во всех современных браузерах Верстка должна выдерживать изменения картинок по размеру, ничего не должно плыть даже если заливать гигантские картинки. Меню - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен верстальщик

    $30

    Необходимо сделать лендинг, используя platformalp.ru  Наличие реализованных проектов – обязательно. Подробная информация в процессе

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить раздел блог на сайте

    $7

    На сайте mar bag. ru (без пробела). Сделать раздел блог.  Пример отображение статей на скриншоте во вложении. Также вывести раздел блога в боковое и верхнее меню. Сайт сделанный на вордпресс.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать 3 одностраничных страницы с адаптивностью

    Требуется оперативно сверстать 3 landing'а. Необходимо реализовать адаптивность, но макетов в адаптивном виде нет (можно обсудить смещение блоков) Используется нестандартный шрифт и элементы формы. Использование CSS-фреймворков допустимо. ...

    CSS
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доделать верстку

    Есть верска http://php53.phpfarm.r52.ru/denis/tur/news.html и http://php53.phpfarm.r52.ru/denis/tur/index.html.  еще можно брать в пример http://php53.phpfarm.r52.ru/luda/remex/ файлы https://drive.google.com/file/d/0B7dHinqe-9-NSFdWRl9tVnVka2s/view?usp=sharing  нужно до вечера 20 марта бюджет 1000 руб

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка страницы сайта

    Необходимо выполнить верстку макета страницы PSD-HTML Макет представлен в 2х psd файлах: стандартный (1366px) и адаптивный макет. Необходимо максимальное количество элементов сделать используя Bootstrap 3 Выпадающее верхнее меню - Bootstrap ...

    BootstrapHTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка LP

    Требуется верстка LP  Адаптивно, кроссбраузерно.  Пару параллакс эффектов.  Макет кандидатам. Бюджет 5000р.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Cверстать готовый дизайн одностраничника и натянуть на вордпресс

    $102

    Необходимо сверстать и наятнуть на вордпресс лендинг пейдж + страницу новостей + страницу одной новости Дизайн скину в личку, ничего экстраординарного. Срок 3-4 дня Оплата по факту либо БС.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется продвинутый специалист в Python (Twisted).

    Требуется адаптировать имеющуюся Open Source разработку (http://entangled.sourceforge.net) для нового проекта коммуникационного сервиса. Желателен опыт разработчика в области децентрализованных сетей (I2P, BitTorrent, P2P- сервисы). Наличие разработок на Python - обязательно.

    Python
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад