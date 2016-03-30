Сверстать макеты сайта, срок 3 дня

Бюджет 3000

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Кроссбраузерно во всех современных браузерах

Верстка должна выдерживать изменения картинок по размеру, ничего не должно плыть даже если заливать гигантские картинки.

Меню - на всю ширину растягивается при любом количестве пунктов.

Слайдер - owl

Вставить любой увеличитель картинок для фотографий без анимации. Остальное всё понятно из макетов