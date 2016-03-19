Удалить блок в шапке сайта

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  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок275 просмотров

Добрый день,

в шапке сайта нужно удалить верхний блок.

Просто удаление нужного div-а не помогает, остается пустое место.

9 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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