Здравтсвуйте, есть сайт http://topdeckmaster.ru/. на мобильных и планшетах отображается криво. необходимо поправить верстку
Разработка магазина на опенкарт с 0
Добрый день, уважаемые!
Требуется разработка интернет магазина с 0. Программирование и вёрстка.
Нужен профессионал не пропадающий со связи.
Есть предварительно тз для оценки.
Заявки фрилансеров без отзывов не рассматриваю.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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