Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок162 просмотра

Сверстать лендинг

https://yadi.sk/i/2pFZ49JSqMA8m

https://yadi.sk/d/4c8g5xLsqMAS9

- адаптивность под планшеты смартфоны

- кросбраузерность

скрипт подписки предоставим

верстаете на своем ресурсе, оплата после исполнения заказа

предлагайте стоимость и сроки (без стоимости и сроком предложения не расматриваются)

9 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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