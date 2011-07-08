Сверстать макет для Livejournal

Сверстать шаблон по макету
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Доброго дня!
Есть дизайн сайта для программы под Livejournal, его (с некоторыми дополнениями) нужно сверстать для блога на платформе Livejournal.
Если есть специалисты, которые сделают это грамотно и быстро, оставляйте заявки.
Дизайн и сам сайт здесь: http://www.addfriends.ru
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