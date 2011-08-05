Сверстать сайт-визитку.

(задание отредактировано) Надо сверстать емейл-рассылку по примеру из вложения. Емейл должен корректно отображаться во всех почтовиках типа Outlook, Thunderbird, GMail, Yahoo, Yandex, Mail.ru и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать простенький сайт визитку. с готового дизайна. С любой админ панелью.
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