Сверстать сайт-визитку.

$100
HTML-версткаЗавершен30 заявок477 просмотров
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Сверстать простенький сайт визитку. с готового дизайна. С любой админ панелью.

12 лет назад
Sh1mm15x
Андрей 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
crazyyy
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$35
2 дня
Быстрее чем я представлял, сделал работу. Очень качетсвенно. Приятен в общении. Теперь знаю к кому обращаться за подобными проектами.
Отличный заказчик, всем рекомендую!
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