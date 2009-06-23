Сверстать несколько страниц в html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт29 заявок339 просмотров

Нужно сверстать несколько страниц интернет-магазина в html.

Работа довольно простая. Основная часть верстки уже есть, нужны только новые элементы.

Но тем не менее качество необходимо высокое. 100% кроссобраузерность, чистый код и т.д.

Оставляйте здесь портфолио. По цене договоримся.

HTML
16 лет назад
Sattt
--- Satori 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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