Сверстать несколько страниц в html

Нужно сверстать несколько страниц интернет-магазина в html.

Работа довольно простая. Основная часть верстки уже есть, нужны только новые элементы.

Но тем не менее качество необходимо высокое. 100% кроссобраузерность, чистый код и т.д.

Оставляйте здесь портфолио. По цене договоримся.