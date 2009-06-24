Требуется заверстать сайт о частной базе в крыму, текст -есть фото тоже. от web- дизанеров требуется портфолои изготовленных сайтов (при условии что сработаемся будут еще5-6 проектов ). скайп Alex ...
Верстка
Верстка одностраничника, срочно.
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