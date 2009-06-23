Задача сверстать 3 html страницы сайта по макету в Jpeg. Пишите свои предложения по срокам и цене.
Сверстать и установить страницу на social engine
Нужно сверстать и установить страницу на social engine, страница входа ( картинки только, и посредине авторизация )
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