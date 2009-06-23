Вёрстка дизайна + установка, настройка

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок222 просмотра

Рекламное интернет-агентство ищет исполнителя(исполнителей) для создания сайта по заказу своих клиентов.

Имеется готовый дизайн - необходимо его сверстать, привязать к Joomla (желательно к Joostina), установить и настроить.

тематика сайта - окна, двери, жалюзи, светофильтры - посему потребуется ряд специфичных модулей, калькулятор, каталог со структурой интернет-магазина и пр. подобное.

бюджет - 500 wmz.

сроки сжатые - не более недели.

Подробное ТЗ высылается после предоставления портфолио.

мыло: pretender{гав}front.ru

аська: ЗЗ-два-два-69-66-семь

при успешном результате по первому проекту возможно регулярное постоянное дальнейшее сотрудничество и предоставление заказов.

Joomla
16 лет назад
deezhi
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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