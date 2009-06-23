Имеется дизайн PSD (3 страницы) и недовёрстанный шаблон на Smarty (движок каталога Scripto 2.5). Основная часть шаблона свёрстана: основная навигация и главная страница почти полностью, есть несколько элементов использующих jquery, они свёрстаны, но нужно ...
VamShop сверстать шаблон
VamShop нужно сверстать не сложный шаблон
Кроссбраузерность обязательна. Проверка через сервис.
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