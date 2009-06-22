Надо создать шаблон на движок ДЛЕ макет в приложение предложение без цены и срока не рассматриваются
Верстка под Joomla + Vertuemart
Нужна валидная, кроссбраузерная верстка под Joomla + Vertuemart из PSD макета. Табличная или дивами - неважно. грамотная таблица стилей. Результат - готовый шаблон под Joomla.
Оставляте сроки, цены и контактную информацию. А также хотя бы один пример выполненой Вами верстки для Joomla + Vertuemart . Предложения скрыты от посторонних. В личку и ICQ не писать. Макет прилагается..
По результатам работы возможно длительное сотрудничество.
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