Имеется дизайн PSD (3 страницы) и недовёрстанный шаблон на Smarty (движок каталога Scripto 2.5). Основная часть шаблона свёрстана: основная навигация и главная страница почти полностью, есть несколько элементов использующих jquery, они свёрстаны, но нужно ...
Приватный проект для Tarykin Andrei (ksbomj)
Верстка сайта-визитки. Пять страниц + форма отправки письма, поиск, счетчик посетителей, информер погоды, иконки запуска ICQ, скайп и скачивания прайс-листа в форматах Excel и Zip.
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