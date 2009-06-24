Доверстать шаблон на Scripto (используется Smarty)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки140 просмотров

Имеется дизайн PSD (3 страницы) и недовёрстанный шаблон на Smarty (движок каталога Scripto 2.5). Основная часть шаблона свёрстана: основная навигация и главная страница почти полностью, есть несколько элементов использующих jquery, они свёрстаны, но нужно понимать что это такое и как с этим работать. Необходимо "донатянуть" оставшиеся страницы и поправить то, что уже сделано. Scripto использует Smarty, так что вёрста много времени не займёт.

Рассчитываю на приемлемую цену (до 500 рублей), исполнителя будут определять его запросы, по конкурентным показателям. Если работа удовлетворит в полной мере – будут и другие заказы, в том числе и по Scripto и по Smarty.

В личку просьба не писать, под проектом оставлять время и стоимость. Ваше предложение скрывается, так что просьба писать подробности.

Оплата в рублях.

jQuery
16 лет назад
Unicom
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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