Надо создать шаблон на движок ДЛЕ макет в приложение предложение без цены и срока не рассматриваются
Доверстать шаблон на Scripto (используется Smarty)
Имеется дизайн PSD (3 страницы) и недовёрстанный шаблон на Smarty (движок каталога Scripto 2.5). Основная часть шаблона свёрстана: основная навигация и главная страница почти полностью, есть несколько элементов использующих jquery, они свёрстаны, но нужно понимать что это такое и как с этим работать. Необходимо "донатянуть" оставшиеся страницы и поправить то, что уже сделано. Scripto использует Smarty, так что вёрста много времени не займёт.
Рассчитываю на приемлемую цену (до 500 рублей), исполнителя будут определять его запросы, по конкурентным показателям. Если работа удовлетворит в полной мере – будут и другие заказы, в том числе и по Scripto и по Smarty.
В личку просьба не писать, под проектом оставлять время и стоимость. Ваше предложение скрывается, так что просьба писать подробности.
Оплата в рублях.
Заявки фрилансеров
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