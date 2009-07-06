Сверстать макет в xHTML

$120
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок339 просмотров

Есть макет в psd. Надо его сверстать (на выбор – Transitional или Strict).

Обязательны - валидность, семантичность, кроссбраузерность.

Помимо этого - внимательность к деталям, аккуратность, готовность быстро исправлять недочеты (если таковые будут).

=== Описание

Страницы верстки:

http://picasaweb.google.ru/whitegull.cms/Doc2fileRu#

Т/з:

http://docs.google.com/View?id=dhskvcjc_54ftqhrxfz

Требования к верстке:

http://docs.google.com/View?id=dhskvcjc_31dzx7n2gs

=== Как оплачивается

100% по факту выполнения работы.

Оплата - Яндекс.Деньги или Webmoney.

Либо безопасной сделкой здесь на Веблансере, если есть готовность взять на себя процент за нее.

Стоимость работы - 120$ в случае верстки без замечаний за 48ч, 100$ в случае верстки за 72ч, 80$ в случае 96ч , 60$ если макет будет сверстан более чем за 96ч.

Когда будете оставлять заявку, указывайте: а) время, необходимое вам на верстку; б) 2-3 гиперссылки, где можно посмотреть вашу верстку.

Заявки без времени или ссылок на верстку рассматривать не хочу.

16 лет назад
Silvery_Cat
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Sideful
35 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$100
2 дня
Профессионал своего дела - оперативный, внимательный, контактный. Рекомендую.
Отличный надежный заказчик. Грамотная постановка задачи, всегда на связи. Оплата пришла моментально после сдачи проекта.

Заявки фрилансеров

Sideful
35 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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