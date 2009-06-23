Надо создать шаблон на движок ДЛЕ макет в приложение предложение без цены и срока не рассматриваются
Верстка под вордпресс
Верстка под вордпресс
Дизайн сейчас рисуется
примерная структура видна из старого сайта
Будет примерно то же самое по структуре, только с новым дизайном
Заявки фрилансеров
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