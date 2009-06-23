Верстка под вордпресс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок222 просмотра

Верстка под вордпресс

Дизайн сейчас рисуется

примерная структура видна из старого сайта

http://consult-help.kz/

Будет примерно то же самое по структуре, только с новым дизайном

WordPress
16 лет назад
yakooobin
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать макет в xHTML

    $120

    Есть макет в psd. Надо его сверстать (на выбор – Transitional или Strict). Обязательны - валидность, семантичность, кроссбраузерность. Помимо этого - внимательность к деталям, аккуратность, готовность быстро исправлять недочеты (если таковые ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка под джумлу- сайт галерея художников

    $100

    Сайт наподобие этого по функционалу http://www.catherinekelleghangallery.com/index.asp Обратная связь, 2 языка(русский и английский), сортировка в зависмости от разных параметров (года, страны и т.д.) В принципе это все. Дизайн будет на днях

    Joomla
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка

    Срочно требуется сделать верстку дизайна сайта - резина, баннерные блоки

    HTML-верстка40 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка под Joomla + Vertuemart

    Нужна валидная, кроссбраузерная верстка под Joomla + Vertuemart из PSD макета. Табличная или дивами - неважно. грамотная таблица стилей. Результат - готовый шаблон под Joomla. Оставляте сроки, цены и контактную информацию. А ...

    Joomla
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • FT / Верстка

    $50

    Кроссбраузерная, качественная DIV верстка. Исполнители, которые будут говорить: "А в IE 7 я даже не смотрел, сейчас поправлю" или "А я не знал, что верстка должна совпадать с макетом" и прочий ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка сайта под cms Data Life Engine 7.5

    $30

    Добрый день, нужно сверстать из PSD макета, под cms DLE 7.5, по вопросам пишите в icq 438236052 или в личнку, но личку проверяю не часто, так что лучше в icq

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Резка макета em'ами

    В настоящее время ждут резки два макета. Я ищу постоянного работника, чтобы можно было поручить не только резку, но и последующую доводку деталей на уже работающей CMS. Заказы периодические. Самое важное. Требования: ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад