Верстка на div'ах 10-12-и похожих страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок309 просмотров

Здравствуйте.

Внимательно читаем требования!Ответы мне нужны прямо здесь.

На простой проект разыскивается ОПЫТНЫЙ HTML,CSS-кодер, JavaScript-программист. Нужна резиновая верстка с парочкой JavaScript'ов . Электронная витрина. Подробности после завершения разработки дизайна.

От вас требуется:

- официальный опыт работы

- хорошее портфолио со ссылками на верстку(не скриншоты страниц)

- сроки и цена

Предпочтение отдается кодерам из Минска.

При успешном завершении проекта возможно постоянная форма сотрудничества.

Спасибо всем откликнувшимся. Удачи

CSSHTMLJavaScript
16 лет назад
sun_design
Максим 
43 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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