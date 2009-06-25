Вёрстка 10 страниц div-но, кроссбраузерно.1024фикс

Надо сверстать 10 страниц дивно и кроссбраузерно.

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Предоплаты не будет, сбс возможно.

Сроки - 25.06 к вечеру по мск всё должно быть замечтательно.

А, и ещё - главная страница УЖЕ свёрстана, будет от чего отталкиваться. Возможно, придётся на ней поправить ошибки.

адрес главной страницы - http://quanto-company.ru/omniway/blank.html

Вот то, что надо сверстать - http://quanto-company.ru/omniway/source/Omniway_Ready_PNG.zip

p.s. За личку/почту/аську расстрел на месте :)