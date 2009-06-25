Вёрстка 10 страниц div-но, кроссбраузерно.1024фикс

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок281 просмотр

Надо сверстать 10 страниц дивно и кроссбраузерно.

Фиксированная ширина (1024px)

Предоплаты не будет, сбс возможно.

Сроки - 25.06 к вечеру по мск всё должно быть замечтательно.

А, и ещё - главная страница УЖЕ свёрстана, будет от чего отталкиваться. Возможно, придётся на ней поправить ошибки.

адрес главной страницы - http://quanto-company.ru/omniway/blank.html

Вот то, что надо сверстать - http://quanto-company.ru/omniway/source/Omniway_Ready_PNG.zip

p.s. За личку/почту/аську расстрел на месте :)

16 лет назад
alexander_vip
Александр 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

v-victoria
Виктория 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
18 отзывов(-1)
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Заявки фрилансеров

v-victoria
Виктория 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
18 отзывов(-1)
16 лет назад

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