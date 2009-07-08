Верстка DIVами

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Завершен42 заявки411 просмотров

Есть веб сайт сверстанный таблицами, нужно переделать и сверстать сайт DIVами и добавить CSS стили для кнопок меню.

Сам сайт имеет основной шаблон и вставки на php. На сайте всего 5 страниц

Пожалуйста не посылайте приватные сообщения!

Оставляйте предложения здесь.

Выбор в итоге будет сделан из цены и наличия опыта в верстке.

Прошу учесть, что сайт самописный и не имеет как такового движка. Основной дизайн и кнопки находятся в единственном файле template.php

И на разных страницах подгружаются только данные. А дизайн сам по себе статичный.

CSSPHP
16 лет назад
wetheart
Денис 
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

FabulaSpb
Булат 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Ответственный, исполнительный, сверстал качественно, работой доволен, советую. Буду работать с ним дальше.

Заявки фрилансеров

FabulaSpb
Булат 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад