Блочная верстка одной страницы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок329 просмотров

Требуется сверстать 1 страницу по psd макету.

Уменьшенный макет прилагаю. Оплата по факту. Будет интегрироваться в Битрикс

16 лет назад
styx1245
Виктор 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

artemluzin
Артем 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Артем, блестяще справился с поставленной задачей. Думаю, еще не раз обращусь к нему за помощью.
Отзыв положительный, как и впечатления от работы с Виктором! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

artemluzin
Артем 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад