Сверстать в html PSD-шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт38 заявок328 просмотров

Требуется сверстать в html PSD-шаблон. Предлагайте бюджет. Сразу оговорюсь срок 1-2 дня. Макет не сложный. Подробности уточню лично.

Человек выбран. Конкурс закрыт.

HTML
16 лет назад
latrium
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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