Имеется дизайн PSD (3 страницы) и недовёрстанный шаблон на Smarty (движок каталога Scripto 2.5). Основная часть шаблона свёрстана: основная навигация и главная страница почти полностью, есть несколько элементов использующих jquery, они свёрстаны, но нужно ...
Сверстать в html PSD-шаблон
Требуется сверстать в html PSD-шаблон. Предлагайте бюджет. Сразу оговорюсь срок 1-2 дня. Макет не сложный. Подробности уточню лично.
Человек выбран. Конкурс закрыт.
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