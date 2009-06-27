Исправить ошибки в HTML и CSS

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Завершен13 заявок349 просмотров

Требуется исправить ошибки в html и css сайта www.alconost.com.

Сделать так, чтобы страницы были:

И чтобы не ругались валидаторы:

http://validator.w3.org/

http://jigsaw.w3.org/css-validator/

Всего около 40 html-страниц.

CSSHTML
16 лет назад
Alconost
Кирилл 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

r-s-n
50 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$17
1 день
Отличный исполнительный и профессиональный человек. Из тотального бардака в html и css сайта сделал конфетку в кратчайшие сроки. Очень доволен качеством работы и буду обращаться еще.
Приятно было работать. Задача поставлена четко, ясно и без излишеств. Ответы на возникшие вопросы были даны так же четко, понятно и оперативно. Успехов в работе и хороших исполнителей в новых проектах! ;) P.S> а вот насчет оплаты, хочу отозваться дополнительно: пока меня в выходные не было на связи, он по всем направлениям искал меня, что бы узнать куда перечислить мани за работу.

Заявки фрилансеров

r-s-n
50 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

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