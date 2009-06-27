Исправить ошибки в HTML и CSS

Приятно было работать. Задача поставлена четко, ясно и без излишеств. Ответы на возникшие вопросы были даны так же четко, понятно и оперативно. Успехов в работе и хороших исполнителей в новых проектах! ;) P.S> а вот насчет оплаты, хочу отозваться дополнительно: пока меня в выходные не было на связи, он по всем направлениям искал меня, что бы узнать куда перечислить мани за работу.