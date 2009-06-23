Порезать макет

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Закрыт33 заявки294 просмотра

Нужно порезать макет.

Кроссбраузерность, валидность и чистота кода обязательно.

16 лет назад
timsa
Тимур 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров