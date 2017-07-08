Требуется сверстать лендинг.

Нужно сверстать лендинг (по PSD макету) и сделать под него адаптивную верстку (не отрисована, на свое усмотрение). Интересует только Bootstrap, не предлагайте другие, пожалуйста. Также в лендинг хотелось бы добавить несколько эффектов, чтобы он не был статичен. ...