Есть задача по верстке.

Описание взаимодействия экранов и пояснения по требованиям - https://yadi.sk/i/8He1j8Td3JPneB

Сами макеты в .cdr - https://yadi.sk/d/es3h3dob3JPnuV (ну и в .img для первичного просмотра - https://yadi.sk/d/-H_GiOLm3DJ94d )

Если из .cdr верстать не удобно - есть абсолютно все элементы, уже нарезанные в .png

Не рассматриваю предложения без цены и сроков. Если есть вопросы, влияющие на цену - пишите, будем общаться. Но "Обращайтесь, сделаю" - удаляю без всякого сожаления.