Верстка главной странички

Будьте осторожны! В начале может казаться хорошим и ответственным клиентом, но потом будет чем дальше тем больше брать в долг и говорить, что на следующей неделе отдаст. После просто будет игнорировать письма и звонки. Если даже и надумаете сотрудничать то только строго по предоплате минимум в 50%.