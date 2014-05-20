Верстка главной странички

Требуется создать простую Landing page до 1500р. страница должна быть предельно простая, с легким постельным фоном, формами подписки, видео, запускающимся автоматически.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно качественно и адаптивно сверстать главную страничку.
Чтобы корректно отображалась на планшетах, смартфонах и мобильных.
Чтобы ничего не ехало на айфоне.
Быстро.
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