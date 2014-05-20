Верстка главной странички

$50
HTML-версткаЗавершен8 заявок133 просмотра
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Нужно качественно и адаптивно сверстать главную страничку.

Чтобы корректно отображалась на планшетах, смартфонах и мобильных.

Чтобы ничего не ехало на айфоне.

Быстро.

10 лет назад
Mister_V
Виктор 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
alex_lazarev
Александр 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое за верстку! Очень качественно сделал, очень быстро, утром дал исходники - после обеда получил уже готовый результат. Всем советую к сотрудничеству! Уверен что буду обращаться к Александру еще не один раз.
Будьте осторожны! В начале может казаться хорошим и ответственным клиентом, но потом будет чем дальше тем больше брать в долг и говорить, что на следующей неделе отдаст. После просто будет игнорировать письма и звонки. Если даже и надумаете сотрудничать то только строго по предоплате минимум в 50%.