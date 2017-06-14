Верстка лендинга

Срок до завтра до 9 утра по московскому времени. Важна кроссбраузерность и скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Примеры работ отправляйте в сообщениях. Все подробности обсудим с кандидатами.