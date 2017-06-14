Небольшие доработки на сайте Битрикс

Мы разрабатываем приложение под Ioinc Framework / Cordova, нам в команду нужен верстальщик. Есть готовые дизайны, есть Ionic JS – разработчики для реализации функциональности. Задача – привести внешний вид компонент, которые реализует программист, в соответствие ...
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Небольшие правки по верстке Сделать сортировку в личном кабинете и при оформлении заказа
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