Верстка по макету

Верстка сайта с макета в ПСД. В файле все разложено по слоям, есть направляющие, комментарии дизайнера.

Требуется две странице, первая и шаблон для наполнения контентом.

Сайт имеет фиксированную ширину и высоту. В макете размечены навигационные элементы (стрелочки вперед/назад и полоса прокрутки для контента)

Возможно применение простейшей ЦМС, но сайт не новостной, обновляется редко.

В приложение джепеги с макетами.