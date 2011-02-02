Требуется работа с использованием jQuery. Подробнее при личном общении.
Верстка по макету
Верстка сайта с макета в ПСД. В файле все разложено по слоям, есть направляющие, комментарии дизайнера.
Требуется две странице, первая и шаблон для наполнения контентом.
Сайт имеет фиксированную ширину и высоту. В макете размечены навигационные элементы (стрелочки вперед/назад и полоса прокрутки для контента)
Возможно применение простейшей ЦМС, но сайт не новостной, обновляется редко.
В приложение джепеги с макетами.
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