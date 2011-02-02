Найти ошибку в шаблоне Joomla

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$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки227 просмотров

Есть сайт: kinogorod.by

Проблема - высота новостного блока регулируется непредсказуемо, вследствии чего обрезает материалы (или модуль комментариев) снизу.

В архиве наглядное отображение проблемы.

Шаблон - JV Pedon.

Joomla
14 лет назад
12047
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

RomanDutchak
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличная работа. Внимателен к желаниям заказчика, видно что для человека важен качественный результат. Справился в срок, никаких нареканий нет. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Сделал работу - получил оплату! Очень приятно работать с такими работодателями.

Заявки фрилансеров

RomanDutchak
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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