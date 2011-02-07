Есть сайт _http://www.avtotop.com.ua/. Хочется сделать такой же вывод картинок. Короче нужен специалист разбирающийся в движке, который смог бы написать модуль или хак.
Сверстать 6 страниц
Сверстать шесть однотипных внутренних страниц (главная - сверстана). Графики почти нет, только таблицы, формы т.п. Страницы очень однотипные, без резины. Оплата по факту. Качество нужно, конечно. PSD есть. Пиште цену и срок тут.
Выбранный исполнитель
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