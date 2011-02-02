Блочная верстка (2 страницы) + js

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок228 просмотров

Необходимо сверстать 2 страницы.

1) logon

При клике на кнопку "вход" всплывающая форма logon_popup

"Выберите свой автомобиль" по аналогии с http://direct.renins.com/auto/

2)page

При клике на фото - они заменяют главную

При клике "Подробнее" появляется любая дополнительная строчка в блоке.

Естественно, валидность и кроссбраузерность.

Сразу пишите цену!

JavaScript
14 лет назад
autre
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Victor_Scharbano
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$44
4 дня

Заявки фрилансеров

Victor_Scharbano
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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