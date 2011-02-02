Необходимо сверстать 2 страницы. 1) logon При клике на кнопку "вход" всплывающая форма logon_popup "Выберите свой автомобиль" по аналогии с http://direct.renins.com/auto/ 2)page При клике на ...
Верстка под PrestaShop
Требуется верстка и натяжка дизайна (дизайн готов) интернет-магазина на движок CMS PrestaShop.
Сроки самые минимальные.
Долгосрочое сотрудничество по проектам верстки.
Интересует стоимость и сроки
желательно примеры работ с этим движком
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