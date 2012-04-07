Верстка сайта

Добрый день! Надоел мне вордпресс (вечно его ломают и вирусы свои подсовывают) на сайте http://tatua.com.ua Хочу переделать его в хтмл с тем же дизайном. За основу по структуре берем сайт http://nails.kiev.ua Что должно остаться: 1. УРЛЫ все ...