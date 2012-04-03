Сайт на ВП переделать под html

Добрый день!

Надоел мне вордпресс (вечно его ломают и вирусы свои подсовывают) на сайте http://tatua.com.ua

Хочу переделать его в хтмл с тем же дизайном.

За основу по структуре берем сайт http://nails.kiev.ua

Что должно остаться:

1. УРЛЫ все на месте (кроме галереи фотографий, там урлов уже не надо будет как тут: http://nails.kiev.ua/gallery1.html)

2. Главная с фотографиями и текстом.

3. Шапка.

4. Статьи (делаем в боковом меню как тут http://nails.kiev.ua ссылки без картинок и понтов)

5. Футер. Блок полседние работы не нужен!!!

6. Чистый код!

Что можно/нужно убрать:

1. На главной слайдер.

2. Блок последние работы.

3. Комментарии не нужны уже.

Если что не понятно - спрашивайте. Нужно сделать быстро.

Спасибо за внимание.