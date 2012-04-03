Сайт на ВП переделать под html

есть магазин на движке shop-script (тем кто не знаком с ним проходить мимо) нужно слизать дизайн с другого магазина на том же движке (если это имеет значение) с небольшими изменениями.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Надоел мне вордпресс (вечно его ломают и вирусы свои подсовывают) на сайте http://tatua.com.ua
Хочу переделать его в хтмл с тем же дизайном.
За основу по структуре берем сайт http://nails.kiev.ua
Что должно остаться:
1. УРЛЫ все на месте (кроме галереи фотографий, там урлов уже не надо будет как тут: http://nails.kiev.ua/gallery1.html)
2. Главная с фотографиями и текстом.
3. Шапка.
4. Статьи (делаем в боковом меню как тут http://nails.kiev.ua ссылки без картинок и понтов)
5. Футер. Блок полседние работы не нужен!!!
6. Чистый код!
Что можно/нужно убрать:
1. На главной слайдер.
2. Блок последние работы.
3. Комментарии не нужны уже.
Если что не понятно - спрашивайте. Нужно сделать быстро.
Спасибо за внимание.
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